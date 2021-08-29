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Во Франции прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

Во Франции прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

КИЕВ. 29 августа. УНН. Во Франции на улицы вышли десятки тысяч противников усиления правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило агентство AFP, передает УНН.

Детали

По данным французского министерства внутренних дел, в митингах приняли участие около 160 тысяч человек. Массовые акции протеста проходят в стране уже седьмую неделю подряд.

В Париже и ряде других городов демонстранты в основном выражали свой гнев по поводу так называемых “паспортов здоровья”, которые нужны для посещения кинотеатров, музеев или массовых мероприятий. Митингующие во французской столице, в частности, скандировали: “Свобода!”, “Сопротивление!”. Полиция сообщила о 16 задержаниях. Три правоохранителя получили легкие ранения.

“Паспорта здоровья” для посещения ресторанов, кино и путешествий

С 9 августа жители Франции обязаны предъявлять свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни или предоставить отрицательный результат теста на коронавирус — в том числе при посещении ресторанов, кино, а также при путешествиях на поездах дальнего следования и в самолетах, осуществляющих внутренние рейсы. В некоторых регионах требование о предъявлении “санитарных пропусков” планировали ввести и для посетителей крупных торговых центров.

Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.

Обязательная вакцинация сотрудников больниц и домов престарелых

Принятые в стране постановления, в частности, предусматривает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мероприятий. Со своей стороны, противники “санпропусков” считают, что власть нарушает права не прошли вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая свободу их передвижения.

Источник: УНН
Теги: Франция, протесты, вакцина, Коронавирус
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