США за минувшие сутки эвакуировали из Афганистана около 2 тыс. человек
КИЕВ. 29 августа. УНН. Вооруженные силы США и их союзники в субботу эвакуировали из Кабула около 2 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, передает УНН.
Установление власти “Талибана”
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.
Напомним
После установления власти “Талибана” в Афганистане в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. Уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошел теракт, устроенный террористом-смертником. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.
Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.
Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. “Талибан” осудил нападение.
29 августа президент США Джозеф Байден заявил, что в Афганистане в течение ближайших 24-36 часов может произойти новый теракт.