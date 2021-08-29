США за минувшие сутки эвакуировали из Афганистана около 2 тыс. человек

После установления власти “Талибана” в Афганистане в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. Уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошел теракт, устроенный террористом-смертником. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. “Талибан” осудил нападение.

29 августа президент США Джозеф Байден заявил, что в Афганистане в течение ближайших 24-36 часов может произойти новый теракт.