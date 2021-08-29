Меркель и Джонсон обсудили стратегию по Афганистану

КИЕВ. 29 августа. УНН. Международному сообществу необходимо приложить совместные усилия для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Такое мнение высказали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного обсуждения ситуации в Исламской Республике в субботу, 28 августа. Кроме того, главы правительств ФРГ и Соединенного Королевства договорились вместе со странами “большой семерки” продолжать работу по реализации плана взаимодействия “с любым новым правительством Афганистана”, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В тот же день, 28 августа, Меркель обсудила ситуацию в Исламской Республике с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Политики выразили единое мнение о том, что эвакуация собственных граждан, афганцев, сотрудничавших с западными военными, а также людей, нуждающихся в защите, должны оставаться такими же приоритетами, как и гуманитарная помощь населению Афганистана и беженцам, сообщил по итогам этого разговора официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Операции Германии и Великобритании по эвакуации из Афганистана

Германия завершила операцию по эвакуации из Афганистана 27 августа. В свою очередь Великобритания продолжила свою миссию по вывозу мирного населения до 28 августа. По данным британского правительства, с 13 августа военнослужащим королевства удалось эвакуировать из Кабула около 15 тыс. человек.

Посол Великобритании в Афганистане несколькими часами ранее заявил, что Соединенное Королевство продолжит делать все возможное, чтобы оказать помощь афганцам, которые не смогли своевременно покинуть страну.

Со своей стороны, Берлин сообщает, что с 16 по 26 августа силами бундесвера из Афганистана были эвакуированы 5300 человек.

Напомним

В МИД Великобритании сообщили, что страна введет санкции против радикального движения “Талибан”, если боевики не позволят после 31 августа покинуть страну всем афганцам, которые не желают жить под их властью.