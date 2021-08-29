Тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra завершился неудачей

КИЕВ. 29 августа. УНН. Тестовый запуск в субботу ракеты-носителя, разработанной американской компанией Astra, завершился неудачей. Трансляция велась на сайте компании, передает УНН.

Запуск

Запуск состоялся в 14:36 ​​по местному времени (1:36 по времени Киева 29 августа) с “Тихоокеанского космопорта” (Pacific Spaceport) на острове Кадьяк (штат Аляска). При запуске ракета сначала немного отклонилась и, набирая высоты, сместилась в сторону от стартового стола, однако через несколько секунд все же пошла вверх. Через две с половиной минуты полета двигатели ракеты отключились и она потеряла устойчивость, после чего трансляция с установленных на ней камер прервалась.

Цитата

“Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты, — отмечается в Twitter компании. — Наша команда изучит эти данные и использует их в будущих запусках”. В рамках контракта Astra c Космическими силами США ракета должна была доставить на орбиту тестовый груз. Позже в этом году запланирован еще один запуск.

Справка

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Которая создала ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять ее к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

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В 2020 году Astra дважды осуществляла испытательные пуски своей ракеты, но они завершились неудачей — орбиты Astra так и не достигла.