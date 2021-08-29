КИЕВ. 29 августа. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире от COVID-19 умерло уже более 4500000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 216,748,018 человек, из них выздоровели 193,674,666 человек. Количество умерших возросло до 4,507,840.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,617,417), Индия (32,694,188), Бразилия (20,728,605), Россия (6,863,541), Франция (6,728,858), Великобритания (6,698,486), Турция (6,329,549) и Аргентина (5,171,458).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (654,381), Бразилии (579,052) и Индии (437,860).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 282 285 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 686 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.