На 29 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 29 августа. УНН. Национальный банк Украины на 29 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 539.6914 грн;

Серебро - 20.4054 грн;

Платина - 861.9016 грн;

Палладий - 2 076.5226 грн.

По сравнению с 28 августа курс всех металлов не изменился.