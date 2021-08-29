В Украине уже 2,284 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 906

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,284 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 августа, - 1,9 тысяч, небольшое уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 770 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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“За сутки 28 августа 2021 в Украине зафиксировано 1906 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 134, медработников — 40)”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

— госпитализировано — 772 человека;

— летальных случаев — 34;

— выздоровели — 685 человек.

За сутки протестировано:

— методом ПЦР — 18 344 лица,

— методом ИФА — 3 661 человек,

— экспресс-тестами — 16 859 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 284 191 человек;

— выздоровели — 2 206 392 человек;

— летальных случаев — 53 720;

— проведения ПЦР-тестов — 11 949 470.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.