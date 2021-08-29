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Украина получила еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

Украина получила еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

КИЕВ. 29 августа. УНН. Еще две золотые медали завоевали украинцы на Паралимпиаде в Токио, передает УНН со ссылкой на результаты соревнований.

Академическая гребля

Украинец Роман Полянский показал лучший результат по академической гребле.

Полянский получил золото в классе PR1. Дистанцию 2000 метров он преодолел за 9 минут 48,78 секунды, опередив ближайшего соперника из Австралии на 12 секунд.

На предыдущей Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро Полянский завоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров в классе ASM1x.

Прыжки в длину

В свою очередь, Оксана Зубковская стала чемпионкой по прыжкам в длину.

Украинка выиграла финал в классе Т12 с результатом 5,54 метра и получила 10 золото для Украины.

Серебро завоевала представительница Испании Сара Мартинез, а бронзу - участница от Алжира Линда Хамри.

Общий зачет

В общекомандном зачете Украина на 5 месте: 10 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония, паралимпийцы, Токио
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