В США учительница начальных классов сняла маску на уроке и спровоцировала вспышку "Дельты"

КИЕВ. 29 августа. УНН. В начальной школе округа Марин в американском штате Калифорния 19 мая одна из учителей во время урока сняла маску для чтения вслух, в результате половину класса из 24 человек было инфицировано COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет, опубликованый Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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"Маска была снята только на мгновение, а не на целый день или на час. Мы хотим подчеркнуть, что это не вина учителя - все теряют бдительность..." - прокомментировала эпидемиолог Трейси Лам-Хайн, которую цитирует издание The Washington Post.

Детали

Вспышка в школе в округе Марин - это первый случай заболевания детей раннего возраста, зарегистрированый CDC в США.

Полногеномное секвенирование всех 18 доступных образцов выявило вариант B.1.617.2 ("Дельта"), отметили в CDC.

Как пишет The Washington Post, эпидемиолог Лам-Хайн вспоминает, что по мере роста числа случаев она и ее коллеги отметили, что "этот штамм действительно отличается" - еще до того, как было подтверждено, что это "Дельта".

Дополнение

В тематическом исследовании, опубликованном Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подчеркивается потенциальная опасность штамма "Дельта" для детей в возрасте до 12 лет - единственной группы в США, которая не имеет права на вакцинацию от коронавируса.

Только в этом месяце в округе Бревард, штат Флорида, были инфицированы 1 623 ребенка и более 8 тысяч студентов. А в районе Атланты тысячи положительных случаев были подтверждены в школах.

В южных штатах педиатрические отделения интенсивной терапии переполнены или почти заполнены рекордным количеством тяжелобольных детей.

Всего за прошедшую неделю было выявлено более 180 тысяч новых случаев заболевания у детей, что в 20 раз больше по сравнению с июнем и июлем.

Всплеск, вызванный "Дельта"-вариантом, заставляет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволить вводить вакцину для детей младшего возраста как можно быстрее.

Директор Национального института здравоохранения Фрэнсис Коллинз и производители вакцин указали, что расширение педиатрического тестирования означает, что вакцина для детей младшего возраста не появится до конца года.

Американская академия семейных врачей предупредила, что "возростает риск серьезных и долгосрочных последствий для здоровья у непривитых детей".

Новое важное исследование, опубликованное в JAMA Pediatrics 16 августа, показало, что младенцы и дети младшего возраста, распространяют коронавирус "более агрессивно", чем дети раннего подросткового возраста.

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