День памяти защитников Украины: в 10 часов общенациональная минута молчания

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня, 29 августа, в 10:00 объявят общенациональную минуту молчания ко Дню памяти защитников Украины, пишет УНН.

Детали

Также будут приспущены Государственные Флаги Украины на административных зданиях органов государственной власти, иностранных дипломатических учреждениях Украины, государственных предприятиях, учреждениях и организациях, в воинских частях и на кораблях.

Это произойдет в рамках мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дополнение

В течение почти 40 минут в Министерстве обороны Украины сегодня зачитывали имена павших Героев. Раздавался военный салют в память о них. 228 раз ударил скорбный Колокол. На мероприятиях в Минобороны присутствет Президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.

Ранее сегодня Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за наше государство, на улице Трехсвятительской в Киеве. В церемонии почтения памяти погибших защитников приняли участие и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Справка

Этот день установлен указом Президента Украины от 23 августа 2019 года № 621 для увековечения героизма военнослужащих и добровольцев, которые отдали жизнь за Родину, и как напоминание об одном из самых кровавых событий войны на востоке Украины - Иловайской трагедии.