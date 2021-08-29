Эвакуация из аэропорта Кабула на финальном этапе на фоне предупреждений США об угрозе новых атак

КИЕВ. 29 августа. УНН. Американские силы вывозят авиатранспортом из столицы Афганистана последних эвакуированных на фоне предупреждений о "конкретной реальной угрозе" в аэропорту Кабула, пишет УНН по данным Reuters и Al Jazeera.

Детали

Американские силы находятся на финальном этапе выхода из Афганистана, а именно из аэропорта Кабула, завершающего два десятилетия пребывания сил в Афганистане, и до вывода войск из аэропорта еще должны вылететь чуть более 1 000 гражданских лиц, сообщил Reuters в воскресенье представитель западных служб безопасности.

Чиновник сказал, что дата и время окончания операции еще не определены. "Мы хотим, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы сегодня. Силы начнут вылетать, когда этот процесс будет завершен", - сказал чиновник, который находится в аэропорту Кабула.

Соединенные Штаты тем временем в воскресенье предупредили о "конкретной реальной угрозе" возле аэропорта Кабула. Посольство США в Кабуле предупредило о возможности нападения в ряде районов кабульского аэропорта, включая входные ворота, как сообщил президент США Джо Байден в Вашингтоне, американские военные сообщили ему, что еще одно "нападение весьма вероятно в последующие 24-36 часов".

В то же время "Талибан" заявил, что готов взять под контроль аэропорт Кабула. "Мы ждем окончательного одобрения со стороны американцев, чтобы обеспечить полный контроль над аэропортом Кабула, поскольку обе стороны стремятся к быстрой передачи (управления - ред.)", - сказал представитель "Талибана" на условиях анонимности, которого цитирует Al Jazeera.

По его словам, инженеры и техники талибов были готовы взять ситуацию под контроль.

Контекст

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. Определен и крайний срок для этого - до 31 августа.