Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,0000  EUR: 31,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9900

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде: она доставит на МКС более 2 тыс. тонн груза

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде: она доставит на МКС более 2 тыс. тонн груза

КИЕВ. 29 августа. УНН. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала в 3:14 утра по восточному поясному времени в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде, для пополнения запасов на МКС, с помощью которой доставят более 2 тысяч тонн груза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

Детали

Запущенный в рамках 23-й коммерческой миссии SpaceX по пополнению запасов космический крабль должен автономно пристыковаться к станции МКС около 11 часов утра понедельника, 30 августа, и будет оставаться на станции около месяца.

Это уже третий полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, чем раньше, а также может автономно стыковаться со станцией.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

Источник: УНН
Теги: МКС, NASA
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.