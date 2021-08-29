Авиаудар хуситов по базе в Йемене: не менее 30 человек убиты, еще 60 ранены

КИЕВ. 29 августа. УНН. По меньшей мере 30 солдат были убиты и еще 60 ранены в результате авиаударов хуситов по военной базе в Йемене, принадлежащей силам коалиции под руководством Саудовской Аравии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Атака на военную базу Аль-Анад в контролируемой правительством южной провинции Лахидж была осуществлена с использованием вооруженных беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

По словам местных жителей, в районе Аль-Анад было слышно несколько громких взрывов.

Дополнение

Международно признанное правительство Йемена, поддерживаемое коалиционными силами Саудовской Аравии, и союзные Ирану хуситы находятся в состоянии войны с 2014 года, когда повстанцы захватили столицу страны Сану.

В 2019 году хуситы нанесли удар с помощью беспилотника по району Аль-Анад во время военного парада. Медики и правительственные источники заявили, что на тот момент были убиты по меньшей мере шесть человек, включая сотрудника разведки.

Район Аль-Анад расположен в 60 км к северу от Адена, второго по величине города Йемена.