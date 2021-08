В одном заплыве: украинские пловцы завоевали еще две медали на Паралимпиаде в Токио

КИЕВ. 29 августа. УНН. Еще две медали завоевали украинцы на Паралимпиаде в Токио, сообщает УНН со ссылкой на результаты соревнований.

Детали

Илья Яременко и Максим Веракса получили серебряную и бронзовую медали в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем (класс - S13).

Дополнение

Тким образом, паралимпийская сборная Украины завоевала уже 42 медали в Токио-2020.

