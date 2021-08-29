Украина шестью рейсами эвакуировала из Афганистана в целом более 650 человек - МИД

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина шестью эвакуационными рейсами вывезла из Афганистана в общей сложности более 650 человек. Об этом заявили в МИД Украины.

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"После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность", - сообщили в МИД.

Детали

По данным украинского внешнеполитического ведомства, Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.

Контекст

В международном аэропорту "Борисполь" 28 августа приземлились три самолета с эвакуированными из столицы Афганистана украинцами и иностранными гражданами. Среди пассажиров было около 80 украинцев, а всего на борту этих самолетов находилось около 360 человек, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Перед этим эвакуационные рейсы Украиной из Афганистана были организованы 16, 22 и 23 августа.