Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,0000  EUR: 31,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Время перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 30 августа по 5 сентября
Время перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 30 августа по 5 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
21300

Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать ближе к королеве

Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют переехать ближе к королеве

КИЕВ. 29 августа. УНН. Герцог и герцогиня Кембриджские рассматривают возможность переезда в Виндзор, чтобы проводить больше времени с 95-летней королевой Елизаветой II. Уильям и Кейт "присматриваются" к вариантам, которые подходят для воспитания их трех маленьких детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еxpress.

Детали

Герцоги Кембриджские в настоящее время делят свое время между лондонским Кенсингтонском дворцом и Анмер-холлом в королевском поместье Сандрингем.

Однако, 185 км поездок между их домами в Лондоне и Норфолке создало некоторые проблемы для семьи.

Источник сообщил: "Виндзор - идеальный компромисс. Они рассматривают варианты в этом районе".

Предполагается, что они переедут в Форт Бельведер - резиденцию, где в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола. Переезд пары в Виндзор приблизит их не только к Елизавете II, но и к другим членам королевской семьи, включая родителей и сестру Кейт. 72-летний Майкл и 66-летняя Кэрол Миддлтон также живут в Королевском графстве Беркшир в селе Баклбери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в саду Кенсингтонского дворца

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Елизавета ІІ, Кейт Миддлтон, принц Уильям
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.