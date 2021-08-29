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Обострение в зоне ООС: в результате вражеского обстрела ранен украинский боец

Обострение в зоне ООС: в результате вражеского обстрела ранен украинский боец

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня в результате вражеского обстрела в зоне ООС был ранен украинский военнослужащий, его в тяжелом состоянии эвакуировали авиатранспортом в медицинское учреждение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные оперативно-тактической группировки "Север".

Цитата:

"29 августа вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций защитников Украины... В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в оперативно-тактической группировке "Север" в Facebook.

Детали

Отмечается, что воину оказана медицинская помощь, после чего была осуществлена его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение. "Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое", - говорится в сообщении.

"Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства", - добавили в оперативно-тактической группировке.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Дополнение

28 августа боевики в зоне ООС 18 раз нарушили "режим тишины", пострадали 10 военных.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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