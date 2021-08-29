Паралимпиада-2020: украинка Мыснык завоевала "серебро" в толкании ядра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинка Анастасия Мыснык получила "серебро" Паралимпийских Игр - 2020 в Токио в толкании ядра, сообщает УНН.

Детали

Украинка взяла серебряную награду в толкании ядра (класс - F20) с результатом 14,16 м.

Первое место у представительницы Эквадора Полет Изамар Мендес Санчес - 14,39 м (WR). "Бронза" - также в эквадорки Анаис Мендес - 14,06 м.

Дополнение

Таким образом, паралимпийская сборная Украины завоевала уже 43 медали в Токио-2020: 10 золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых.