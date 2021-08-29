Первый звонок: в Минздраве предложили варианты начала учебного года

КИЕВ. 29 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины накануне праздника Первого звонка дали советы для участников образовательного процесса по организации начала учебного года, сообщает УНН.

Детали

"Приближается 1 сентября, День знаний. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, Министерство здравоохранения Украины предлагает рассмотреть различные варианты организации начала 2021-2022 учебного года и соблюдать ограничительные противоэпидемические мероприятия", - указали в министерстве.

В Минздраве отметили: торжества и линейки в честь 1 сентября для учебных заведений не являются обязательными, а решение проводить праздничные мероприятия или нет (и в каком формате) остается за администрацией школы. Однако, если школы решили все же организовать праздничные торжества, рекомендуется придерживаться таких советов:

Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка:

Организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке).

Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп/классов.

Избегайте образования толпы.

Следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра.

Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашения развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы.

Максимально сократите время проведения мероприятия.

Если выбран альтернативный формат проведения праздника первого звонка, не предусматривающий скопления детей, тогда:

Организуйте празднование в рамках каждого класса отдельно.

Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.

Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.

Минздрав при этом отметил необходимость соблюдения требований, установленных Кабмином, и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

Дополнение

В правительстве ранее указали, что учебный год в украинских школах начнется вовремя и в обычном режиме.