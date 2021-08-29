Стрельба произошла возле кафе в центре Запорожья: ранены пять человек

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Запорожье на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу. В результате трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение. Еще двум врачи оказали помощь на месте происшествия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Запорожской области.

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"Около 5 часов утра в отдел полиции... поступило сообщение о том, что на улице Прибрежная магистраль возле кафе неизвестные открыли стрельбу. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Детали

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что двое мужчин возле одного из развлекательных заведений во время внезапно возникшего конфликта с пистолетов травматического действия начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

Сотрудники полиции собрали информацию от свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения и установили, что разыскиваемые передвигаются на автомобиле Chrysler. Ориентирование на его розыск было предоставлено всем патрульным нарядам. В районе улицы Северное шоссе злоумышленники были остановлены сотрудниками патрульной полиции. Оба - жители Запорожья 1992 и 1987 года рождения.

Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сотрудники полиции изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт". Оружие направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.