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Украинский теннисист пробился в финал соревнований в Варшаве

Украинский теннисист пробился в финал соревнований в Варшаве

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинские теннисисты продолжили выступления на международном турнире в Варшаве, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Десятые сеяные украинец Владислав Манафов и Петр Матушевски (Польша) путевку в финал оформили после двух волевых побед - 7:6 (5), 3:6, 10:6 против четвертых сеяных Ромболи/Зилински, и 6:3, 3:6, 10:8 против дуэта Ленц/Вербеек.

В титульном матче украинско-польская пара сыграет против третьих сеяных, мексиканцев Ханса Вердуго и Мигеля Анхеля Рейеса-Варела.

Примечательно, что Владислав Манафов в текущем сезоне стал чемпионом на "челленджере" в Алматы в дуэте с Виталием Сачко. Петр Матушевски проведет свой дебютный финал в ATP Challenger Tour.

Напомним

Впервые украинец пробился в финал юниорского чемпионата Европы по теннису.

Источник: УНН
Теги: Украина, теннис
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