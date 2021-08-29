В правительстве за деньги от МВФ хотят увеличить соцвыплаты

КИЕВ. 29 августа. УНН. Полученная на этой неделе от Международного валютного фонда безвозвратная помощь в размере более 2,7 миллиарда долларов должна позволить увеличить социальные выплаты украинцам. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели, пишет УНН.

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"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долларов безвозвратной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран-участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии. Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также позволит увеличить социальные выплаты гражданам", - написал Шмыгаль в Facebook.

Что было раньше

23 августа Украина в рамках нового распределения Международным валютным фондам специальных прав заимствования получила 1,9 млрд СПЗ, или около 2,7 млрд долл.