Петраков охарактеризовал сборную Казахстана перед матчем с Украиной: команда со своими козырями

КИЕВ. 29 августа. УНН. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящую встречу в отборе на чемпионат мира 2022 года с Казахстаном, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

По словам Петракова, он уже имеет полную информацию о Казахстане, который имеет собственные козыри в игре.

Цитата:

"Мне прислали информацию об этой команде еще 10 августа. Я смотрел ее матчи. Посмотрел поединки с Украиной, Северной Македонией, Францией. У нас никогда не было недооценки соперника. Казахстан - дисциплинированная, обученная команда, со своими козырями. Я уже сделал для себя некоторые выводы. Мы с помощниками все обсудим. У меня есть компетентные люди - Владимир Лазаренко и Авраам Кампомар, которые будут делать аналитику и разбор игр", - подчеркнул Петраков.

Также наставник добавил, что терять очки в предстоящих пяти играх отборочного цикла сборной Украины нельзя.

Дополнение

1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.