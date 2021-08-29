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Петраков охарактеризовал сборную Казахстана перед матчем с Украиной: команда со своими козырями

Петраков охарактеризовал сборную Казахстана перед матчем с Украиной: команда со своими козырями

Александр Петраков

КИЕВ. 29 августа. УНН. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал предстоящую встречу в отборе на чемпионат мира 2022 года с Казахстаном, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

По словам Петракова, он уже имеет полную информацию о Казахстане, который имеет собственные козыри в игре.

Цитата:

"Мне прислали информацию об этой команде еще 10 августа. Я смотрел ее матчи. Посмотрел поединки с Украиной, Северной Македонией, Францией. У нас никогда не было недооценки соперника. Казахстан - дисциплинированная, обученная команда, со своими козырями. Я уже сделал для себя некоторые выводы. Мы с помощниками все обсудим. У меня есть компетентные люди - Владимир Лазаренко и Авраам Кампомар, которые будут делать аналитику и разбор игр", - подчеркнул Петраков.

Также наставник добавил, что терять очки в предстоящих пяти играх отборочного цикла сборной Украины нельзя.

Дополнение

1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.

Источник: УНН
Теги: футбол, сборная Украины
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