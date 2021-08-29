Новости: Спорт
29 августа 2021, 17:59 • Юлия Шрамко • 10905
Пятый день Паралимпиады-2020: еще 9 медалей от украинской сборной
КИЕВ. 29 августа. УНН. Пятый день Паралимпийских игр - 2020 в Токио ознаменовался еще 9 медалями украинской сборной - два "золота", 5 серебряных и две бронзовых награды, подвели итоги в Минспорта.
Детали
"Золото":
- Оксана Зубковская (легкая атлетика, прыжки в длину, класс - T12),
- Роман Полянский (академическая гребля, одиночка, 2000 метров, класс - PR1).
"Серебро":
- Андрей Трусов (плавание, 400 метров, свободный стиль, класс - S7),
- Наталья Олейник (пауэрлифтинг, до 79 кг),
- Денис Остапченко (плавание, 50 метров, спина, класс - S3),
- Илья Яременко (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13),
- Анастасия Мыснык (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F20).
"Бронза":
- Александр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, класс - В2),
- Максим Веракса (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс - S13).
Дополнение
Паралимпийская сборная Украины - пятая в общекомандном зачете, получив уже 43 медали в Токио-2020: 10 золотых, 22 серебряных, 11 бронзовых.
Источник: УНН
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