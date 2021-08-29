В Пентагоне подтвердили, что США нанесли авиаудар по боевикам "ИГ" в Кабуле

КИЕВ. 29 августа. УНН. Представитель министерства обороны США заявил, что был нанесен оборонный авиаудар по заминированному автомобилю боевиков "ИГ", который планировалось взорвать в аэропорту, со ссылкой на CNN сообщает УНН.

Детали

По словам чиновника, в результате взрыва было обнаружено значительное количество взрывного материала.

Атаку совершил дрон. По словам чиновника, исходные данные свидетельствуют об отсутствии жертв среди гражданского населения.

"Сегодня вооруженные силы США нанесли беспилотный авиаудар самообороны по автомобилю в Кабуле, устранив неизбежную угрозу "ИГ" для международного аэропорта им. Хамида Карзая", - сообщил представитель CENTCOM, капитан Билл Урбан.

Капитан Урбан продолжил: "Мы уверены, что успешно поразили цель. Вторичные взрывы от машины указали на то, что было значительное количество взрывного материала. Мы оцениваем вероятность жертв среди гражданского населения, хотя на даннй момент у нас нет никаких признаков этого. Мы остаемся бдительными в отношении потенциальных будущих угроз".

Неясно, связано ли это сообщение с предыдущими сообщениями о ракетном обстреле.

Добавим

По сообщению Аriana News, в результате сегодняшнего авиаудара в Кабуле количество погибших на данный момент составляет шесть человек, из них четверо - дети.

Дополнение

Как сообщало АР, президент Джо Байден пообещал в субботу продолжать наносить удары с воздуха по экстремистской группировке, чей террорист-смертник в аэропорту Кабула убил множество афганцев и 13 американских военнослужащих. Он предупредил, что еще одно нападение "очень вероятно", а Госдепартамент назвал угрозу "конкретной" и "достоверной".