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Последствия ливня в Киеве: из-за угрозы подтопления закрыли вход на станцию метро, задерживается общественный транспорт

Последствия ливня в Киеве: из-за угрозы подтопления закрыли вход на станцию метро, задерживается общественный транспорт

КИЕВ. 29 августа. УНН. Из-за угрозы подтопления закрыли вход на станцию столичного метро "Героев Днепра" - после ливня, прошедшего в Киеве в воскресенье после обеда, сообщает УНН со ссылкой на данные КП "Киевский метрополитен".

Цитата:

"Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции Героев Днепра закрыт на вход и выход", - сообщили в метрополитене.

Детали

О возобновлении работы станции в обычном режиме пообещали сообщить дополнительно.

Между тем, из-за подтопления улиц временно приостанавливали движение общественного транспорта на ряде маршрутов.

Сейчас задерживается движение трамваев № 12, 16, 19, сообщили в КП "Киевпастранс".

"Задерживается движение трамваев № 12, 16, 19 по ул. Кирилловская - Бизнеспарк по причине скопления воды. На место направлено ответственную службу предприятия", - указали в КП.

Источник: УНН
Теги: Киев, ливни
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