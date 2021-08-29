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Стычки после ЛГБТИ-марша в Одессе: к ответственности привлечут 61 человека за драку с полицией

Стычки после ЛГБТИ-марша в Одессе: к ответственности привлечут 61 человека за драку с полицией

КИЕВ. 29 августа. УНН. Одесские полицейские привлекают к ответственности 61 человека за устроенную драку с правоохранителями после "Марша равенства" в Одессе, сообщает УНН со ссылкой на данные местной полиции.

Что произошло

Вчера вечером по завершению прайд-шествия в центре Одессы группа недовольных акцией молодых людей бросилась на полицию драться, применив слезоточивый газ. В результате противоправных действий почти 30 полицейских и гвардейцев получили телесные повреждения.

Реакция полиции

Правонарушителей доставили с улицы Дерибасовской в отделение полиции, а по факту событий, что там произошли, сведения внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

По результатам предварительного расследования в рамках производств, как указано, в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

В отношении еще 46-ти человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП. Дополнительно родителей подростков привлечено к ответственности в соответствии со статьей 184 КУоАП.

Источник: УНН
Теги: ЛГБТ, Одесса и Одесская область, полиция, Марш равенства
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