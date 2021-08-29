Нелегальный дрифт в Одессе закончился больницей для участника

КИЕВ. 29 августа. УНН. Массовый нелегальный заезд одесских автодрифтеров, прошедший накануне под путепроводом “Поездной”, закончился больницей для одного из участников. Во время соревнований молодой человек забрался на багажник автомобиля и во время маневра машины упал оттуда. По данным очевидцев, пострадавшего забрала скорая помощь. После мероприятия гонщики устроили автопробег по ночным улицам Одессы.

В Одессе нелегальные соревнования дрифтеров и стритрейсеров возле путепровода “Поездной” проходят несколько лет по выходным вечером. В последнее время сюда приезжают любители и гонщики не только из других городов, но и из других стран. Акции собирают сотни автомобилей. Организацией заездов занимается клуб “Мост” (отсылка к путепроводу), активно размещая анонсы и отчёты о соревнованиях.

Гонки проходят на недостроенном участке дороги. Во время выборов 2020 года участок дороги перегородили дорожной техникой. Однако после выборов технику убрали и здесь снова стали проводить гонки и заезды дрифтеров. Нередко после соревнований их участники устраивают гонки по ночной Одессе.