Нелегальный дрифт в Одессе закончился больницей для участника
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КИЕВ. 29 августа. УНН. Массовый нелегальный заезд одесских автодрифтеров, прошедший накануне под путепроводом “Поездной”, закончился больницей для одного из участников. Во время соревнований молодой человек забрался на багажник автомобиля и во время маневра машины упал оттуда. По данным очевидцев, пострадавшего забрала скорая помощь. После мероприятия гонщики устроили автопробег по ночным улицам Одессы.
В Одессе нелегальные соревнования дрифтеров и стритрейсеров возле путепровода “Поездной” проходят несколько лет по выходным вечером. В последнее время сюда приезжают любители и гонщики не только из других городов, но и из других стран. Акции собирают сотни автомобилей. Организацией заездов занимается клуб “Мост” (отсылка к путепроводу), активно размещая анонсы и отчёты о соревнованиях.
Гонки проходят на недостроенном участке дороги. Во время выборов 2020 года участок дороги перегородили дорожной техникой. Однако после выборов технику убрали и здесь снова стали проводить гонки и заезды дрифтеров. Нередко после соревнований их участники устраивают гонки по ночной Одессе.