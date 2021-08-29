На министра в США посыпалась критика после сообщений о визите в Украину на военном самолете

КИЕВ. 29 августа. УНН. Лидер республиканцев в Палате представителей США раскритиковал администрацию президента Джо Байдена, после сообщений, что они прислали в Украину чартерный военный самолет во время, когда в Афганистане не хватает авиации, чтобы вывезти граждан США и других, сообщает "Голос Америки", пишет УНН.

Об использовании американского военного чартера в Украину написала газета Washington Free Beacon.

Детали

"Кто в Белом доме Байдена утвердил чартерный военный самолет в Украину для министраа по энергетике во время, когда все наши ресурсы и наше внимание должны быть на том, чтобы вывезти американцев из Афганистана", - написал в Twitter Кевин Маккарти, лидер республиканцев в Палате представителей США.

Администрация президента США отвергает обвинения в нецелесообразном использовании военной авиации.

"Это стандартный протокол, чтобы члены Кабинета, которые выступают в роли чиновников от имени президента США, использовали военные самолеты для международных путешествий. Не только министра Грэнхолм, а кого бы то ни было из министров", - заявили в пресс-службе Белого дома на запрос издания Newsweek.

Дополнение

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в Украине посещала дипломатический саммит "Крымская платформа", который проходил во время празднования 30-летия независимости Украины. Она возглавляла американскую делегацию.

Между тем США продолжают эвакуацию из аэропорта в Кабуле. По сообщениям из Госдепартамента, в Афганистане остается еще около 280 американцев.

Пентагон планирует завершить пребывание сил США в Афганистане до 31 августа.