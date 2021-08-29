Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,0000  EUR: 31,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Время перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 30 августа по 5 сентября
Время перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 30 августа по 5 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4815

Новичок УПЛ нанес поражение ФК "Десна"

Новичок УПЛ нанес поражение ФК "Десна"

КИЕВ. 29 августа. УНН. Шестой тур Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов Украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 годов продолжился противостоянием между "Десной" и "Вересом", сообщает корреспондент УНН.

Детали

Борьбы в матче не получилось. Еще до перерыва гости из Ровно забили четыре безответных мяча, а после отдыха удержали свои ворота "на замке" - 0:4. Голами у победителей отметились Немчанинов, Пасич, Сергийчук и Клоц.

Отметим, что за время Независимости команды до этого момента провели между собой 8 игр (первая из которых состоялась еще 20 апреля 1992 года). Четыре из них закончились победой "Десны", одна - ничьей, а три - поражениями северян. Разница мячей 13:12 в пользу деснянцев.

Дополнение

"Десна" с 12 очками идет 4-й, а "Верес" набрал 8 пунктов - 7-я ступень.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.