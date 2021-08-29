Израиль начал "бустерную" вакцинацию от COVID-19 всех желающих

КИЕВ. 29 августа. УНН. Начиная с 29 августа, третью прививку от коронавируса в Израиле могут получить все израильтяне старше 12 лет, которые привиты второй раз, как минимум, пять месяцев назад. Об этом сказал генеральный директор министерства здравоохранения Израиля профессор Нахман Аш, которого цитирует NEWSru.co.il, пишет УНН.

Детали

"Нам удалось остановить темпы роста заболеваемости. Она по-прежнему растет, но заметно медленнее", - сказал профессор Аш.

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка сообщил, что решено освободить людей, получивших третью порцию вакцины, от обязанности находиться в изоляции после возвращения из стран объявленных "оранжевыми". По-прежнему карантин обязателен для всех при возвращении из "красных" стран.

Телеканал "Кан-11" отмечает, что минздрав страны пока не сформировал политику в отношении третьей прививки для лиц, переболевших коронавирусом.

"Отныне третья доза вакцины доступна с 12 лет. Это право, которого нет ни в одной другой стране. Третья прививка работает. Два миллиона израильтян уже привились. Израиль - единственная страна в мире, которая сделала это, и успешно. Результаты уже есть. Рост числа тяжелобольных начал замедляться, но кульминационная точка кампании ещё впереди, поэтому третью прививку нужно сделать всем гражданам. Я призываю граждан старше 12 лет немедленно пойти и сделать третью прививку. Тот, кто ещё не прошел вакцинацию, обязан сделать это немедленно. Так мы защитим здоровье и заработок", - цитирует пресс-служба главы правительства Нафтали Беннета.

Добавим

В Израиле хотят вакцинировать детей против COVID-19 в школах.