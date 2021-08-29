В Херсонской области зафиксировали 18 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 18 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1 242 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 376 ПЦР-исследований, 63 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 456 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 18 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 14 женщин и 4 мужчины”, - говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “15 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 3 человека”.

Добавляется, что за сутки умер один человек.

“Поэтому сейчас в области 37 832 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.

Из них:

−35383 человека побороли недугов;

−1207 человек инфицированы COVID-19;

−1242 человека умерли ”, - говорится в сообщении.