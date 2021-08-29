Новости: Спорт
29 августа 2021, 22:13 • Сергей Куркович • 6135
Гол Безуса помог "Гента" обыграть действующего чемпиона Бельгии
КИЕВ. 29 августа. УНН. В шестом туре чемпионата Бельгии “Брюгге” защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя встречался на выезде с “Гент”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
Украинец вышел в стартовом составе гостей и сыграл до финального свистка арбитра встречи, которая закончилась победой хозяев со счетом 6: 1.
Еще один украинец, полузащитник “Гента” Роман Безус, появился на поле на 49-й минуте, а на 61-й забил четвертый мяч в ворота гостей.
Имея в активе 11 очков, “Брюгге” занимает третье место в турнирной таблице тамошней О Лиги. “Гент” с 7-ю баллами идет 9-м.
Дополнение
“Брюгге” действует чемпионов Бельгии по футболу.
Источник: УНН
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