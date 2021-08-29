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Гол Безуса помог "Гента" обыграть действующего чемпиона Бельгии

Гол Безуса помог "Гента" обыграть действующего чемпиона Бельгии

КИЕВ. 29 августа. УНН. В шестом туре чемпионата Бельгии “Брюгге” защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя встречался на выезде с “Гент”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

Украинец вышел в стартовом составе гостей и сыграл до финального свистка арбитра встречи, которая закончилась победой хозяев со счетом 6: 1.

Еще один украинец, полузащитник “Гента” Роман Безус, появился на поле на 49-й минуте, а на 61-й забил четвертый мяч в ворота гостей.

Имея в активе 11 очков, “Брюгге” занимает третье место в турнирной таблице тамошней О Лиги. “Гент” с 7-ю баллами идет 9-м.

Дополнение

“Брюгге” действует чемпионов Бельгии по футболу.

Источник: УНН
Теги: футбол
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