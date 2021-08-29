Встреча Зеленского и Байдена снова перенесли

КИЕВ. 29 августа. УНН. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, которая должна состояться 31 Авг, перенесли на 1 сентября. Информацию “Голоса Америки” подтвердили в Белом доме, пишет УНН.

Детали

По первоначальному плану, встреча президентов должна была состояться 31 августа. Если в 1 сентября во Владимира Зеленского в США были запланированы другие события.

Дата приема Владимира Зеленского в Белом доме переносят уже второй раз — сначала встреча с президентом Байденом должна была состояться 30 августа, однако впоследствии план изменили. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло “в связи с расширением программы визита”.

Дополнение

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена на следующей неделе состоится, подтвердили в Белом доме.

По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.