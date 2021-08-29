Биатлонистка Джима завоевала вторую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинка Юлия Джима заняла призовой ступень в женской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Детали

Наша землячка прошла дистанцию с одним промахом на 4-х огневых рубежах и отстала от триумфатором гонки Маркеты Давидовой из Чехии лишь на 0,8 с. Тройку призеров замкнула Тамара Дербушева.

Еще в трех представительниц украинской команды персьют получился не столь успешным. Дарья Блашка, которая стартовала 11-й, не сумела чисто пройти ни один из рубежей, и в итоге с шестью промахами закончил гонку на 22-й позиции. Анна Кривонос стреляла лучше, на круг штрафа заходила четыре раза, и на финише обменяла двадцать седьмой стартовую позицию на итоговую двадцать пятый. Наконец, Ольга Абрамова не закрыла восемь мишеней и в третьей гонке чемпионата финишировала 39-й.

Напомним

Джима завоевала также медаль летнего ЧМ-2021 по биатлону в суперспринтом.