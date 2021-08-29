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Биатлонистка Джима завоевала вторую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону

Биатлонистка Джима завоевала вторую медаль на летнем чемпионате мира по биатлону

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинка Юлия Джима заняла призовой ступень в женской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в чешском Нове-Место, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Детали

Наша землячка прошла дистанцию с одним промахом на 4-х огневых рубежах и отстала от триумфатором гонки Маркеты Давидовой из Чехии лишь на 0,8 с. Тройку призеров замкнула Тамара Дербушева.

Еще в трех представительниц украинской команды персьют получился не столь успешным. Дарья Блашка, которая стартовала 11-й, не сумела чисто пройти ни один из рубежей, и в итоге с шестью промахами закончил гонку на 22-й позиции. Анна Кривонос стреляла лучше, на круг штрафа заходила четыре раза, и на финише обменяла двадцать седьмой стартовую позицию на итоговую двадцать пятый. Наконец, Ольга Абрамова не закрыла восемь мишеней и в третьей гонке чемпионата финишировала 39-й.

Напомним

Джима завоевала также медаль летнего ЧМ-2021 по биатлону в суперспринтом.

Источник: УНН
Теги: Украина, биатлон
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