Паралимпиада-2020: 32 украинские спортсмены будут соревноваться сегодня за медали

КИЕВ. 30 августа. УНН. 30 августа на XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020 на старт выйдут 32 представителя Украины в индивидуальных видах. Об этом говорится на сайте Champion.com, пишет УНН.

Стрельба

2:30 - личные соревнования, женщины, пневматическая винтовка 10 м, квалификация, класс SH1: Щетник Ирина

4:45 - личные соревнования, мужчины, пневматическая винтовка 10 м, квалификация, класс SH1 Дорошенко Андрей, Стоев Юрий

7:15 - личные соревнования, мужчины, пневматическая винтовка 10 м, квалификация, класс SH2: Ковальчук Василий, Плакущий Виталий

Плавание

03:00 - личные соревнования, мужчины, 100 м на спине, класс S7: Богодайко Евгений, Трусов Андрей

3:36 - личные соревнования, мужчины, 50 м баттерфляем, класс S6: Комаров Александр

3:42 - личные соревнования, женщины, 50 м баттерфляем, класс S6: Завалий Анастасия, Гюнтер Анна, Савцова Виктория

3:52 - личные соревнования, мужчины, 50 м баттерфляем, класс S5: Семененко Ярослав

4:05 - личные соревнования, мужчины, 200 м комплексом, класс SМ11: Артюхов Александр, Сербин Михаил, Смирнов Виктор

4:16 - личные соревнования, женщины, 200 м комплексом, класс SМ11 Ткачук Екатерина, Поддубная Марина, Бережная Яна

4:42 - личные соревнования, мужчины, 200 м комплексом, класс SМ13: Чуфаров Даниил, Гаращенко Кирилл

4:52 - личные соревнования, женщины, 200 м комплексом, класс SМ13: Стеценко Анна

Голбол

3:30 - командные соревнования, мужчины, предварительный этап: Украина - Турция

Настольный теннис

4:00 - личные соревнования, женщины, финал, класс 6: Литовченко Марина - Алиева маляки (РПК)

4:45 - личные соревнования, женщины, финал, класс 8: Дидух Виктор - Чжао Шуай (Китай)

Легкая атлетика

05:20 - личные соревнования, женщины, 100 м бег, класс Т11: Павленко Юлия

13:00 - личные соревнования, мужчины, метание копья, финал, класс F64: Новак Роман

13:04 - личные соревнования, мужчины, 100 м бег, финал, класс Т35: Цветов Игорь

13:10 - личные соревнования, женщины, метание диска, финал, класс F53: Евсей Зоя, Лебедева Яна

13:14 - личные соревнования, мужчины, прыжки в длину, финал, класс Т36: Павлик Роман, Литвиненко Александр

14:15 - личные соревнования, женщины, 400 м бег, класс Т20: Шуляр Юлия

15:07 - личные соревнования, женщины, 400 м бег, класс Т12: Ботурчук Оксана

Напомним

Пятый день Паралимпийских игр - 2020 в Токио ознаменовался еще 9 медалями украинской сборной - два "золота", 5 серебряных и две бронзовых награды.