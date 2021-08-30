"Шахтер" в матче с тремя удалениями не сумел обыграть "Минай"

КИЕВ. 30 августа. УНН. В рамках шестого тура чемпионата Украины по футболу донецкий “Шахтер” гостил в ФК “Минай”, передает корреспондент УНН.

Детали

Дела “горняков” в матче ухудшились из-за быстрых две карточки защитника Марлона показаны Екатериной Монзуль, которые превратились в удаление игрока. Опасный штрафной Соломона с трудом отразил голкипер Кучер, но на 34 минуте гости получили право на пенальти. Удар реализовал Траоре.

Выровнять положение в игре “Минай” сумел на 76 минуте, когда Ахмедзаде отметился точным ударом головой. Последние минуты матча — супердрама с большим количеством нервов, борьбы и карточек: изъятие в “Прохожу” получил Эльдар Кулиев, а у гостей Додо. Однако счет не изменился — 1: 1.

Дополнение

“Шахтер” набрал 13 очков и идет вторым отставая от “Динамо” на три балла. “Минай” 11-й (5 пунктов).