Clubhouse анонсировал новую функцию

КИЕВ. 30 августа. УНН. Приложение для общения в режиме аудио только для аудиозаписей Clubhouse заявил, что запустит функцию пространственного аудио, чтобы голоса звучали так, будто они поступают с разных направлений, помогая разговорам и виртуальным выступлениям чувствовать себя более реалистичными. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Приложение сталкивается с усилением конкуренции со стороны крупных технологических гигантов, таких как Facebook, Twitter и Spotify, которые внедрили собственные функции социального аудиочату.

Новая функция, напоминает объемный звук, поможет Clubhouse перейти к выставочных и развлекательных комнат, которые распространились в приложении.

В зависимости от того, сколько динамиков в комнате Clubhouse и различных других факторов, технология приложения назначит пользователям пространственное расположение, чтобы слушатель услышал голоса, окружающих их в наушниках. Например, в комедийных комнатах технология Clubhouse распознает главного оратора и разместит голос этого человека на "фронте", тогда как смех других людей может звучать так, будто они идут с левой и правой стороны слушателя.

Пространственное аудио будет сначала распространенное для пользователей iOS, а вскоре для пользователей Android.

Напомним

Компания Facebook запустила на территории США сервис Live Audio Rooms, что позволяет пользователям прослушивать разговоры общественных деятелей и сообществ социальной сети в реальном времени и участвовать в них