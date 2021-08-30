Президент "Динамо" анонсировал трансферные приобретения перед Лигой чемпионов

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент киевского “Динамо” Игорь Суркис дал эксклюзивный комментарий для “FootballHub”, в котором рассказал об ожиданиях от выступления команды в Лиге чемпионов, информирует УНН со ссылкой на пресс-центр “бело-синих”.

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Суркис считает группу Лиги чемпионов с “Динамо” сложной, и пообещал в ближайшее время трансферы для клуба.

“Мы попали в очень сложной группы и должны в каждой игре отдаваться полностью, чтобы у одного болельщика, который купит билет и придет на стадион, не было вопросов. Выиграем мы или проиграем, но самоотдача, борьба должны присутствовать. Я считаю, что если мы будем полностью отдаваться игре, у нас есть шансы зацепиться за очки, которые будем считать уже в конце группового этапа

Это бесценный опыт — мы находимся в когорте сильнейших команд, и с этими командами мы будем расти. Кто мог подумать, что тот самый мешкотно будет играть в сборной, когда мы обыграли Испанию? В футболе если есть самоотдача, желание, воля к победе, то любого противника можно обыграть. Также ждите новостей. Усиление (трансферы — ред.) Будет ”, - подчеркнул Суркис.

Что предшествовало

“Шахтер” и “Динамо” получили расписание матчей в группах Лиги чемпионов.