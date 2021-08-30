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В Италии спасли более 500 мигрантов

В Италии спасли более 500 мигрантов

КИЕВ. 30 августа. УНН. Итальянская береговая охрана спасла 539 мигрантов из рыбацкой лодки, дрейфовал у берегов острова Лампедуза в Средиземном море. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Вероятно перегружена мигрантами лодка прибыла к берегам Италии из Ливии. В ней было много женщин и детей. Среди мигрантов — граждане разных стран, в том числе египтяне, сирийцы, а также выходцы из Северной Африки.

По данным организации “Врачи без границ”, перед отправкой в Италию, мигрантов могли бить: на их телах следы физического насилия. По одной из версий, в Ливии они были в заключении.

Поскольку лодка с мигрантами мог затонуть, людей переместили на судно итальянской таможни и перевезли на Лампедузу.

Напомним

После того, как лодка, на борту которого находилось около 60 человек, перевернулся у берегов северного Сенегала, пропали без вести 48 человек, говорится в заявлении сенегальской армии

Источник: УНН
Теги: мигранты, Италия
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