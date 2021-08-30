Сборная Украины провела первую тренировку под руководством Петракова: как это было

КИЕВ. 30 августа. УНН. Национальная футбольная сборная Украины провела первую тренировку от руководством исполняющего обязанности наставника команды Александра Петракова, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

Первая тренировка сборной Украины под руководством тренерского штаба Александра Петракова произошло на НТК им. Банникова и продолжалось 45 минут.

В нем приняли участие 12 игроков, присутствующих на данный момент в расположении сборной. Сначала футболисты совершили пробежку, после чего выполнили комплекс восстановительных упражнений. Затем команда разделилась на две группы, каждая из которых сыграла в теннис-бол.

Отмечено, что почти все игроки вчера приняли участие в матчах своих клубов, поэтому на этом первый этап восстановительной работы завершился.

Примечательно, что завтра вместе с Евгением Макаренко, Дмитрием Потрошителем и шестью игроками "Шахтера", которые присоединятся к команде, сборная вылетит в Нур-Султана.

Контекст

Петраков назвал состав тренерского штаба и капитана сборной Украины.