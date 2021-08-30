Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0327  EUR: 31,83 0,1354 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Взносы в Пенсионный фонд недоплачивают 9 миллионов украинцев: экономист о сложностях пенсионной реформы
Взносы в Пенсионный фонд недоплачивают 9 миллионов украинцев: экономист о сложностях пенсионной реформы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
30555

Через ураган "Ида" в Луизиане более полумиллиона жителей остались без света

Через ураган "Ида" в Луизиане более полумиллиона жителей остались без света

КИЕВ. 30 августа. УНН. Более 500 000 человек остались без электроэнергии в Луизиане из-за урагана “Ида”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Карта отключений энергетической компании показывала количество пострадавших клиентов на 541 606 по состоянию на вечер 29 августа.

В штате Луизиана ураган “Ида” обрушился как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов, обрушившегося на регион со времен урагана “Катрина” в 2005 году.

Напомним

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи — шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

“Ида” вызвала беспокойство относительно городских больниц, которые уже переполнены пациентами с COVID-19 и имеют мало места для эвакуированных пациентов.

Губернатор Луизианы Джон Бель Эдвардс в субботу заявил, что шторм станет одним из самых сильных, обрушившегося на штат, по крайней мере с 1850-х годов.

Источник: УНН
Теги: США, ураганы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.