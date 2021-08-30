"Заря" обыграла "Ворсклу" в матче чемпионата Украины

КИЕВ. 30 августа. УНН. Завершился матч шестого тура украинской Премьер-лиги по футболу в котором луганская “Заря” встретилась с полтавской “Ворсклой”, информирует УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

Обе нынешние еврокубковые полпреды Украины стартовую часть сезона провели неоднозначно. С одной стороны, “Ворскла” исправно набирала очки в чемпионате, однако очень рано вылетела из евротурнира. С другой — “Заря”, которая и борьбу в Лиге Европы прекратила заблаговременно, и в УПЛ явно не вошла во очков.

В прошлом сезоне глазные противостояние этих команд были богатые голами и другими событиями, однако первый тайм текущей игры получился несколько другим: буквально на старте Фаворов имел возможность открыть счет, но в дальнейшем как “Заря”, так и “Ворскла” настолько аккуратно играли в защите, что голевых моментов почти не было.

Единственный точный удар в матче нанес 19-летний нападающий луганчан Фримпонг, который принес три пункта команде Скрипника.

Дополнение

“Заря” после победы набрала 10 очков и стала 7-й, “Ворскла” идет 5-й из 11 баллами.