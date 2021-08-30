В мире коронавирусом заразились более 217 млн человек

КИЕВ. 30 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире от COVID-19 умерло уже более 4,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 217,203,653 человек, из них выздоровели 194,098,849 человек. Количество умерших возросло до 4,514,879.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (39,665,515), Индия (32,737,569), Бразилия (20,741,815), Россия (6,882,827), Франция (6,742,488), Великобритания (6,731,423), Турция (6,346,881) и Аргентина (5,173,531).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (654,689), Бразилии (579,330) и Индии (438,387).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 2 284 191 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 720 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.