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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар

КИЕВ. 30 августа. УНН. По состоянию на 30 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.929000 грн за доллар;

31.664500 грн за евро;

0.363790 грн за российский рубль;

36.958700 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 29 августа курс всех валют вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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