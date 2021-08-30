Новости: Экономика
30 августа 2021, 06:14 • Златослава Максымук • 4065
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/доллар
КИЕВ. 30 августа. УНН. По состоянию на 30 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,93 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.929000 грн за доллар;
31.664500 грн за евро;
0.363790 грн за российский рубль;
36.958700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 29 августа курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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