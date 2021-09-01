Большую группу детей похитили из школы на северо-западе Нигерии

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Большая группа детей была похищена из школы в северо-западном нигерийском штате Замфара в последнем из серии массовых похищений в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Последний инцидент произошел в средней школе города Кая, сообщили Reuters несколько местных жителей. Кая находится в сельской местности Замфара, которая была одним из наиболее пострадавших штатов от похищений.

Сотрудник школы, подтвердил, что нападение имело место, и сказал, что количество похищенных детей еще точно не известно, поскольку ведется подсчет. По его словам, в школе на тот момент было более 500 детей.

Дополнение

С декабря 2020 году более 1 100 учеников были похищены из своих школ или колледжей на северо-западе Нигерии.

Массовые похищения, тактика исламистских повстанцев на северо-востоке в предыдущие годы, в последнее время осуществлялась на северо-западе вооруженными бандами, которые ищут выкуп.

Замфара - один из четырех штатов на северо-западе Нигерии.