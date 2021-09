В Германии многократная ракета RFA One взорвалась во время тестирования

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Немецкий стартап Rocket Factory Augsburg (RFA) провел очередное испытание своей ракеты RFA One. Во время тестов прототип первой степени проходил криогенные испытания под давлением и взорвался, сообщил стартап в Twitter, передает УНН.

Детали

Компания показала видео, на котором ступень взорвалась после заправки криогенным азотом. Тесты были призваны проверить качество сборки и определить давление, которое может выдержать конструкция.

Это последний этап для компании, которая стремится разработать многоразовую ракету для небольших нагрузок. Первый полет RFA One наметили на конец этого года.

You can not make an omelette without breaking eggs! With our cryogenic burst test we pushed the #limits of our first stage design and #successfully demonstrated the strengthening of our steel alloy under cryo conditions!



A new first stage is already in the pipeline. On we go! pic.twitter.com/Qih6EEMWrQ