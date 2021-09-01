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В Германии многократная ракета RFA One взорвалась во время тестирования

В Германии многократная ракета RFA One взорвалась во время тестирования

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Немецкий стартап Rocket Factory Augsburg (RFA) провел очередное испытание своей ракеты RFA One. Во время тестов прототип первой степени проходил криогенные испытания под давлением и взорвался, сообщил стартап в Twitter, передает УНН.

Детали

Компания показала видео, на котором ступень взорвалась после заправки криогенным азотом. Тесты были призваны проверить качество сборки и определить давление, которое может выдержать конструкция.

Это последний этап для компании, которая стремится разработать многоразовую ракету для небольших нагрузок. Первый полет RFA One наметили на конец этого года.

Дополнение

RFA One представляет собой относительно небольшую ракету-носитель высотой 30 метров и диаметром в два метра. Первая ступень оснащена девятью двигателями, конкретный тип которых пока не называют. Предполагается, что на геопереходную орбиту носитель RFA One сможет вывести груз массой до 450 килограммов.

Итоговая цель компании - в том, чтобы повторно использовать первую ступень. Между тем пока не ясно, как это планируют делать.

Источник: УНН
Теги: Германия, ракета
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