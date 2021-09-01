Зеленский обсудит с Байденом роль США в процессе мирного урегулирования на Донбассе

КИЕВ. 1 сентября. УНН. На двусторонних переговорах Украины и США, Киев поднимет тему возможной роли Вашингтона относительно его вовлечения в процесс мирного урегулирования на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом, передает корреспондент УНН.

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"Сегодня в моей адженде много важных вопросов для Украины, для обеих наших стран. Я не знаю, хватит ли у нас времени на обсуждение всех этих вопросов, но мы попробуем найти ответы на них. Самое главное направление и приоритет - это вопросы безопасности. Безопасность на Донбассе, безопасность на временно оккупированном РФ полуострове Крым, безопасность на Черном море, Черноморском и Азовском побережьях", - сказал Зеленский.

"Хотел бы с президентом Байденом обсудить вопросы их видения, роли и сроки Украины в НАТО, и какая может быть роль США через привлечение их к процессу мирного урегулирования на Донбассе", - отметил Президент.

Детали

Также, по словам президента, очень важным на сегодняшних переговорах является вопрос энергетической безопасности - не только для Украины, но и для всей Европы, на фоне запуска "Северного Потока - 2".

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завил , что украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским во время визита в США имеет целью обсудить Донбасс. Украина хочет узнать, как новая администрация Белого дома будет действовать в этом вопросе.

Однако временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент заявил, что не ожидает прямого участия американских представителей в Минском процессе или нормандском формате. По его словам, переговоры по этой теме будут продолжены в ходе визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.