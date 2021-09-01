Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,00 0,1101  EUR: 31,93 0,1006 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине не хватает более 17 тыс. полицейских. Наибольший некомплект в Киевской области
В Украине не хватает более 17 тыс. полицейских. Наибольший некомплект в Киевской области
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
16350

На Донбассе украинский защитник получил осколочное ранение

На Донбассе украинский защитник получил осколочное ранение

КИЕВ. 1 сентября. УНН. На Донбассе в результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение сегодня, 1 сентября. Об этом сообщили в ОТУ “Восток”, пишет УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Огнем украинские военные прекратили преступные действия противника. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

На Донбассе от начала этого периода, 1 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, раненые, война с Россией
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.