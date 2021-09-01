На Донбассе украинский защитник получил осколочное ранение

КИЕВ. 1 сентября. УНН. На Донбассе в результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение сегодня, 1 сентября. Об этом сообщили в ОТУ “Восток”, пишет УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Огнем украинские военные прекратили преступные действия противника. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним

На Донбассе от начала этого периода, 1 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.