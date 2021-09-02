ЮАР не сможет принять больше афганских беженцев

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Южно-Африканская Республика заявила, что не может принять афганских беженцев, бежавших от талибов в соседний Пакистан и просят убежища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

За “значительное” количество беженцев, которые уже размещены в стране ЮАР не может принять больше афганцев. Благосостояние афганских беженцев “будет наилучшим образом обеспечен, если они останутся в первой стране прибытия — Пакистане — до конца их назначения”. Об этом говорится в заявлении Департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки (DIRCO).

Цитата

“Южная Африка уже является домом для значительного количества беженцев и пытается удовлетворить их потребности”, — сообщили в ведомстве.

Напомним

Узбекистан НЕ БУДЕТ открывать границу с Афганистаном и принимать беженцев. Глава Европарламента обвинил ЕС в недостатке мужества из-за отказа принять беженцев из Афганистана.